С утра здесь проводили дезинфекцию, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вышедших на площадь Абая уральцев могут привлечь к адмответственности за нарушение режима карантина Скриншот с видео Утром 6 июня площадь Абая была огорожена и оцеплена полицейскими. В акимате города и в полиции сообщили, что это было сделано для дезинфекции. Стоит отметить, что в пятницу, 5 июня, на сайте Генпрокуратуры РК появилось обращение заместителя генпрокурора РК, в котором говорилось о том, что проведение митингов во время карантина уголовно наказуемо. Несмотря на это, сегодня, 6 июня, ближе к полудню на площади Абая собрались несколько жителей города, которых задержала полиция. - 6 июня на площадях города проводились дезинфекционные работы по недопущению распространения коронавируса. В целях обеспечения безопасности граждан эти места были огорожены. Несмотря на это, отдельные жители предприняли попытки по проведению сбора. Этим самым они подвергали опасности не только себя, но и других горожан. Ответственными должностными лицами проведена разъяснительная работа, однако люди от своих намерении не отказались. В этой связи рассматривается вопрос о привлечении указанных граждан к административной ответственности за нарушение режима карантина, - сообщили в пресс-службе акима города Уральска.  