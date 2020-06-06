Мужчина на автомобиле "Опель вектра" врезался в столб. Как именно произошло ДТП - неизвестно. Столб от удара упал на железнодорожные пути. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в 7.42 скорая помощь была на месте. В хирургическое отделение городской многопрофильной больницы был доставлен мужчина. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом стопы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.