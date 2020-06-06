Площадь Абая была оцеплена с утра 6 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске полицейские оцепили площадь Абая Площадь Абая по периметру была огорожена турникетами. К тому же вдоль турникетов стояли полицейские. В акимате Уральска сообщили, что на площади проводится дезинфекция и в связи с этим она была огорожена для безопасности людей. В пресс-службе департамента полиции ЗКО также подтвердили, что площадь была оцеплена по причине дезинфекционных работ. В Уральске полицейские оцепили площадь Абая В Уральске полицейские оцепили площадь Абая В Уральске полицейские оцепили площадь Абая В Уральске полицейские оцепили площадь Абая В Уральске полицейские оцепили площадь Абая Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА