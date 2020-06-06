Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что прокуратурой города выявлен факт жесткого обращения с детьми. - Так, мужчина, осуществлявший трудовую деятельность в ГКП «Областная школа-интернат комплекс для детей с нарушением слуха и речи» в качестве учителя физической культуры в ходе проведения уроков систематически применял насильственные действия в отношении малолетних детей путем избиения их мячом, - сообщили в прокуратуре. По инициативе прокуратуры города Уральск Абайским отделом полиции в отношении него по факту причинения физических и психических страданий, путем систематического нанесения побоев детям инвалидам, начато досудебное расследование по п.2 ч.1 ст.110 УК РК "Истязание". Однако органом уголовного преследования уголовное дело было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, поскольку претензии со стороны законных представителей и родителей детей с ограниченными возможностями отсутствовали. С принятым решением прокуратура не согласилась, решение о прекращении уголовного дела было отменено и направлено в суд. Приговором Уральского городского суда от 28 мая 2020 года уже бывший учитель осужден по ст.140 ч. 2 УК РК "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними". Приговор суда не вступил законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.