В пресс-службе ДП Актюбинской области утверждают, что в 90% случаев дети сами уходят из дома. Несовершеннолетние бегут из неблагополучных семей, детских домов. Как правило, возраст «бегунков» — от 7 до 16 лет. Совсем маленькие дети, до 7 лет, пропадают из-за невнимательности и халатности родителей, которые упустили из зоны видимости своего ребёнка в людном месте. Такие случаи наиболее опасные, ведь у малышей отсутствует чувство страха. Они могут провалиться в люки, канавы или заблудиться. - Дети, особенно те, кто уходит из дома впервые, находятся в очень большой зоне риска. Это происходит потому, что они не знают, как вести себя на улице, для них это незнакомая среда, на улице сейчас жарко, дети хотят купаться. По этому без разрешения уходят на водоемы, не редко на не оборудованные места для купания, что естественно чревато последствиями. Они легко могут стать жертвами преступления или получить травмы. Некоторые родители не беспокоятся, когда дети отсутствуют дома на протяжении нескольких дней», — говорит начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов. К примеру, 3 июня в 17.40 часов на телефон «102» ЦОУ УП г.Актобе обратилась 36-летняя женщина и сообщила, что 01 июня вышел из дома покататься на велосипеде и до настоящего времени не вернулся ее несовершеннолетний сын, учащийся 9 класса. - Полицейские опросили соседей, знакомых детей. Ориентировки с приметами пропавших были переданы патрулирующим нарядам полиции. В результате пропавшего ребенка нашли в другом конце города на дачах у своего друга. Несовершеннолетний был доставлен домой и передан матери. В другом случае, с детского центра «Аяла» пропал несовершеннолетний. Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых спустя два дня пропавший был найден в г.Кандыагаш у друга, - сообщили в пресс-службе ДП. По словам Арыстанова, с начала года в полицию поступило 48 сообщений о пропаже детей, и только с момента снятия режима карантина поступило 11 сообщений. Все пропавшие дети возвращены домой и переданы родителям.