По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается дождь, 26 градусов выше нуля, ночью +16. В Атырау также дождь, днем 32 градуса тепла, ночью +21. В актобе дождь, днем до +24 градусов, ночью +16. В Актау без осадков, днем +29, ночью +21. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.