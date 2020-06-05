больницы и поликлиники (по спискам определяемым управлением здравоохранения)

лабораторные услуги

медицинские центры (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 часов до 18.00 часов

ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи

стоматологические клиники (режим работы по записи) - разрешено работать с 10.00 часов до 18.00 часов

дистрибуция медицинских товаров поликлиники

электроэнергетические компании

водоснабжение

газоснабжающие компании

теплоснабжающие

услуги электриков, сантехников

пожарная служба

услуги по уборке улиц и помещений

сбор, обработка и утилизация мусора и отходов

дезинфекция

телекоммуникации (по спискам определяемым акимами районов и г.Уральск)

услуги общественного автотранспорта, в том числе официально зарегистрированные службы такси г.Уральск

аэропорты

железнодорожные вокзалы

почтовые, курьерские и грузовые услуги

социальное обеспечение

компании информационно-коммуникационных технологий - разрешено работать с 10.00 до 18.00

пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости

сельское хозяйство

химреагенты

лекарственные препараты

медицинское оборудование/инструменты

фармацевтика, химическая промышленность

продукты санитарной гигиены

бумажные изделия для дома

машиностроение

металлургия, производство готовых металлических изделий

легкая промышленность

нефтегазовая промышленность

продовольственные рынки и непродовольсвенные рынки, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции помещений и проветривание, соблюдение расстояния между торговыми прилавками, реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов – разрешено работать с понедельника по четверг с 09.00 часов до 13.00 часов; с пятницы по воскресение с 10.00 часов до 16.00 часов.

продуктовые магазины (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов) - разрешено работать с 09.00 часов до 22.00 часов

аптеки

АЗС, АГЗС

рестораны/бары/кафе/столовые и другие (с количеством посетителей не более 30 человек одновременно), с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра, запрещено использование кальянов в объектах общепита, обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек – разрешено работать с 10.00 до 22.00 часов,

строительство, капитальный, средний, текущий ремонт объектов, благоустройства, жилья, дорог и инфраструктуры (согласно списков акиматов города Уральска и районов).

строительные магазины

магазины автозапчастей

непродовольственные магазины площадью до 2000 кв.м. – разрешено работать с 10.00 часов до 18.00 часов (все направления)

торговые объекты площадью свыше 2000 кв.м. (торговые центры, торговые дома) с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков, проведение дезинфекции помещений и проветривание, не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра, проводить дистанционную термометрию (ручной тепловизор) у входа на всех объектах для постоянного мониторинга состояния посетителей, максимально обеспечить условия для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне) - разрешено работать - с 10.00 часов до 20.00 часов со строгим соблюдением указанных мероприятий и графиком работы, за исключением деятельности кинотеатров, детских и других развлекательных центров, объектов общественного питания (столовые, фуд-корды и другие) расположенные на территории торговых объектов.

Фотосалоны, цветочные магазины (киоски)

сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов

склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий

банковские услуги, все отделения банков второго уровня (ограничить время работы с 10.00 часов до 17.00 часов с обеспечением мер профилактики и соблюдением противоэпидемических мероприятий, разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании.)

гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)

общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников ВУЗов и объектов образования)

дома престарелых

медико-социальные учреждения – разрешено работать с 09.00 часов до 16.00 часов

кабинеты коррекции (режим работы по записи) – разрешено работать с 09.00 часов до 16.00 часов

приюты для детей

приюты для бездомных

приюты для животных

агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища

СМИ

ЦОНы, бизнес центры (офисы)

Мебельное производство.

СТО, автомойки, шиномонтажный сервис

парикмахерские, салоны красоты все виды услуг (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 до 18.00

организации по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства – разрешено работать с 10.00 до 18.00

адвокатские, юридические услуги и услуги нотариусов - разрешено работать с 10.00 часов до 18.00 часов

микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты - разрешено работать с 10.00 до 18.00

ателье, ремонт обуви, - разрешено работать c 10. 00 до 18.00

туристические компании – разрешено работать с 10.00 до 18.00

открытие по одной возрастной дежурной группе детских дошкольных организаций (объединенная ясельная и 1-я младшая, 2-я младшая, средняя, объединенная старшая и дошкольная, но не более 15 детей в каждой возрастной группе), соблюдение дистанции не менее 1 метра в спальных помещениях, всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции, проветривания и кварцевание помещений. Проведение ежедневного утреннего фильтра медицинским работником всех сотрудников детского сада и детей. Прием детей со справками о состоянии здоровья от участкового педиатра (при отсутствии более 3-х рабочих дней). К работе не допускать персонал и детей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний.

образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек), с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров, всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции и проветривание помещений– разрешено работать с 09.00 до 16.00

спортивные объекты (только на открытом воздухе, для спортсменов до 30 человек, без зрителей); тениссные корты (для спортсменов до 30 человек, без зрителей, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции и проветривание помещений

объекты культуры (для сотрудников, до 30 человек, без зрителей), с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции и проветривание помещений

химчистки разрешено работать c 10. 00 до 18.00

сауны, частные бани (за исключением общественных бань) - разрешено работать с 10.00 до 22.00.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, в Западно-Казахстанской области эпидемиологическая ситуация нестабильная, все еще регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В области с COVID-19 на сегодняшний день зарегистрировано 776 случаев, из них 22 выявлено сегодня. Если ранее в области число зараженных коронавирусной инфекцией регистрировалось за счет завозных случаев, то в последнее время регистрируются случаи среди населения, контактировавших с больными.1. Запрещено проведение семейных мероприятий по месту жительства. 2. Все организации и предприятия из отраслей, не включенных в список разрешенных видов деятельности, указанных в приложении настоящего постановления, должны приостановить обычный режим работы на время действия карантина и могут продолжать свою деятельность дистанционно, то есть в онлайн-режиме. 3. Установить для общественного транспорта режим работы. Утром: с 6.00 до 12.00, вечером: с 17.00 до 21.00. Должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы. 4. Всем продовольственным и непродовольственным рынкам разрешено работать с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с пятницы по воскресенье - с 10.00 до 16.00. 5. Ресторанам, кафе, барам, столовым и др., количество посетителей в которых не более 30 человек, запрещается использование кальянов в объектах общественного питания. - Мировой опыт показал, что вирус быстрее распространяется в местах массового скопления людей. В таких местах риск заражения высок. В этой связи призываем вас не посещать места массового скопления людей, не участвовать в массовых сборах, соблюдать социальную дистанцию, при входе в закрытые помещения обязательно носить маску. Если массовые сборы приведут к заражению коронавирусной инфекцией, то организаторы могут понести предусмотренную законодательством ответственность, вплоть до уголовной. Только за счет соблюдения карантинных мер и санитарно-эпидемиологического режима мы можем защитить себя и свою семью от пандемии, - заключил Мухамгали Арыспаев. На 5 июня прирост больных COVID-19 составил 2,9%. На сегодняшний день в области зарегистрировано 776 случаев КВИ, из них выздоровели - 344 человека. На домашнем карантине находятся 1894 человека, в провизорном стационаре - 32 человека, в карантинном - 127 человек.1) система здравоохранения, включая:Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельностьМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.