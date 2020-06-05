В ЗКО ограничили работу рынков и общественного транспорта (список)
Предприятия, чья деятельность не входит в перечень разрешенных, должны перейти на работу в онлайн-режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, в Западно-Казахстанской области эпидемиологическая ситуация нестабильная, все еще регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В области с COVID-19 на сегодняшний день зарегистрировано 776 случаев, из них 22 выявлено сегодня. Если ранее в области число зараженных коронавирусной инфекцией регистрировалось за счет завозных случаев, то в последнее время регистрируются случаи среди населения, контактировавших с больными.
В связи с этим были приняты следующие изменения:
1. Запрещено проведение семейных мероприятий по месту жительства.
2. Все организации и предприятия из отраслей, не включенных в список разрешенных видов деятельности, указанных в приложении настоящего постановления, должны приостановить обычный режим работы на время действия карантина и могут продолжать свою деятельность дистанционно, то есть в онлайн-режиме.
3. Установить для общественного транспорта режим работы. Утром: с 6.00 до 12.00, вечером: с 17.00 до 21.00. Должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы.
4. Всем продовольственным и непродовольственным рынкам разрешено работать с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с пятницы по воскресенье - с 10.00 до 16.00.
5. Ресторанам, кафе, барам, столовым и др., количество посетителей в которых не более 30 человек, запрещается использование кальянов в объектах общественного питания.
- Мировой опыт показал, что вирус быстрее распространяется в местах массового скопления людей. В таких местах риск заражения высок. В этой связи призываем вас не посещать места массового скопления людей, не участвовать в массовых сборах, соблюдать социальную дистанцию, при входе в закрытые помещения обязательно носить маску. Если массовые сборы приведут к заражению коронавирусной инфекцией, то организаторы могут понести предусмотренную законодательством ответственность, вплоть до уголовной. Только за счет соблюдения карантинных мер и санитарно-эпидемиологического режима мы можем защитить себя и свою семью от пандемии, - заключил Мухамгали Арыспаев.
На 5 июня прирост больных COVID-19 составил 2,9%. На сегодняшний день в области зарегистрировано 776 случаев КВИ, из них выздоровели - 344 человека. На домашнем карантине находятся 1894 человека, в провизорном стационаре - 32 человека, в карантинном - 127 человек.
Список разрешенных видов деятельности для организаций, которые не подлежат временному закрытию:
1) система здравоохранения, включая:
больницы и поликлиники (по спискам определяемым управлением здравоохранения)
лабораторные услуги
медицинские центры (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 часов до 18.00 часов
ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи
стоматологические клиники (режим работы по записи) - разрешено работать с 10.00 часов до 18.00 часов
дистрибуция медицинских товаров поликлиники
2) городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:
электроэнергетические компании
водоснабжение
газоснабжающие компании
теплоснабжающие
услуги электриков, сантехников
пожарная служба
услуги по уборке улиц и помещений
сбор, обработка и утилизация мусора и отходов
дезинфекция
телекоммуникации (по спискам определяемым акимами районов и г.Уральск)
услуги общественного автотранспорта, в том числе официально зарегистрированные службы такси г.Уральск
аэропорты
железнодорожные вокзалы
почтовые, курьерские и грузовые услуги
социальное обеспечение
компании информационно-коммуникационных технологий - разрешено работать с 10.00 до 18.00
3) промышленность и сельское хозяйство:
пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости
сельское хозяйство
химреагенты
лекарственные препараты
медицинское оборудование/инструменты
фармацевтика, химическая промышленность
продукты санитарной гигиены
бумажные изделия для дома
машиностроение
металлургия, производство готовых металлических изделий
легкая промышленность
нефтегазовая промышленность
4) торговля, услуги питания и строительство, включая:
продовольственные рынки и непродовольсвенные рынки, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции помещений и проветривание, соблюдение расстояния между торговыми прилавками, реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов – разрешено работать с понедельника по четверг с 09.00 часов до 13.00 часов; с пятницы по воскресение с 10.00 часов до 16.00 часов.
продуктовые магазины (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов) - разрешено работать с 09.00 часов до 22.00 часов
аптеки
АЗС, АГЗС
рестораны/бары/кафе/столовые и другие (с количеством посетителей не более 30 человек одновременно), с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра, запрещено использование кальянов в объектах общепита, обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек – разрешено работать с 10.00 до 22.00 часов,
строительство, капитальный, средний, текущий ремонт объектов, благоустройства, жилья, дорог и инфраструктуры (согласно списков акиматов города Уральска и районов).
строительные магазины
магазины автозапчастей
непродовольственные магазины площадью до 2000 кв.м. – разрешено работать с 10.00 часов до 18.00 часов (все направления)
торговые объекты площадью свыше 2000 кв.м. (торговые центры, торговые дома) с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков, проведение дезинфекции помещений и проветривание, не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра, проводить дистанционную термометрию (ручной тепловизор) у входа на всех объектах для постоянного мониторинга состояния посетителей, максимально обеспечить условия для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне) - разрешено работать - с 10.00 часов до 20.00 часов со строгим соблюдением указанных мероприятий и графиком работы, за исключением деятельности кинотеатров, детских и других развлекательных центров, объектов общественного питания (столовые, фуд-корды и другие) расположенные на территории торговых объектов.
Фотосалоны, цветочные магазины (киоски)
5) другие важные услуги, в том числе
сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов
склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий
банковские услуги, все отделения банков второго уровня (ограничить время работы с 10.00 часов до 17.00 часов с обеспечением мер профилактики и соблюдением противоэпидемических мероприятий, разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании.)
гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)
Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность
общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников ВУЗов и объектов образования)
дома престарелых
медико-социальные учреждения – разрешено работать с 09.00 часов до 16.00 часов
кабинеты коррекции (режим работы по записи) – разрешено работать с 09.00 часов до 16.00 часов
приюты для детей
приюты для бездомных
приюты для животных
агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища
СМИ
ЦОНы, бизнес центры (офисы)
Мебельное производство.
СТО, автомойки, шиномонтажный сервис
парикмахерские, салоны красоты все виды услуг (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 до 18.00
организации по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства – разрешено работать с 10.00 до 18.00
адвокатские, юридические услуги и услуги нотариусов - разрешено работать с 10.00 часов до 18.00 часов
микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты - разрешено работать с 10.00 до 18.00
ателье, ремонт обуви, - разрешено работать c 10. 00 до 18.00
туристические компании – разрешено работать с 10.00 до 18.00
открытие по одной возрастной дежурной группе детских дошкольных организаций (объединенная ясельная и 1-я младшая, 2-я младшая, средняя, объединенная старшая и дошкольная, но не более 15 детей в каждой возрастной группе), соблюдение дистанции не менее 1 метра в спальных помещениях, всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции, проветривания и кварцевание помещений. Проведение ежедневного утреннего фильтра медицинским работником всех сотрудников детского сада и детей. Прием детей со справками о состоянии здоровья от участкового педиатра (при отсутствии более 3-х рабочих дней). К работе не допускать персонал и детей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний.
образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек), с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров, всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции и проветривание помещений– разрешено работать с 09.00 до 16.00
спортивные объекты (только на открытом воздухе, для спортсменов до 30 человек, без зрителей); тениссные корты (для спортсменов до 30 человек, без зрителей, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции и проветривание помещений
объекты культуры (для сотрудников, до 30 человек, без зрителей), с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий: достаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков), проведение дезинфекции и проветривание помещений
химчистки разрешено работать c 10. 00 до 18.00
сауны, частные бани (за исключением общественных бань) - разрешено работать с 10.00 до 22.00.
6) особо важные объекты, в том числе органы государственного управления, все правоохранительные органы, специальные органы, государственные органы.7) работников, которые обеспечивают охрану зданий и объектов.
