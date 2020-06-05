Несостоявшиеся новоселы собрались возле своих уже построенных домов в поселке Зачаганск. Пятно 44, 45 и 46. Здесь возводятся два дома на 90 и один на 117 квартир. Договоры с местным филиалом АО «Жилстройсбербанк Казахстана» были заключены еще в 2019 году. - Мне уже нужно ежемесячно платить ипотеку. Обещали сдать эти дома еще осенью прошлого года. Мы просим, чтобы работу застройщиков проверила антикоррупционная служба, - заявил житель города Мейрбек Маратулы. Люди отметили, что зимой дом простоял без отопления. И сейчас в здании могут обнаружиться недоделки. - Я сейчас живу в съемной квартире. За нее нужно платить. И тут приходит платежка из банка. Ипотечный кредит на нас оформили в мае. В июне нужно погашать первый взнос, - рассказал Азамат Сарсенгалиев. В городском отделе строительства отметили, что сроки сдачи объекта в эксплуатацию были соблюдены. Но заселение людей откладывается из-за того, что не были завершены работы по подведению инженерных сетей и благоустройству территории. - По проекту предусмотрено, что трубы отопления должны быть оцинкованы. Их в нашем регионе не производят. На территорию области их доставка производится железнодорожным транспортом из Российской Федерации. Сейчас трубы уже прибыли в город. Начались монтажные работы. Через две недели мы их завершим», - отметил руководитель отдела строительства г.Уральск Арман Уксукбаев. В местном филиале АО «Жилстройсбербанк Казахстана» подчеркнули, что ипотечные платежи от новых владельцев жилья только начали поступать. Финансирование этих домов банком было начато в мае 2020 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.