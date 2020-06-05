Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в области функционируют 607 лифтов, 413 из которых находятся в Уральске, остальные 194 в городе Аксай. Кроме этого, есть 30 эскалаторов, 10 траволаторов. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, из 607 лифтов 276 требуют замены. – По Уральску требуют замены 157, по Аксаю - 119, они отработали свой срок эксплуатации. Состояние лифтов является одной из основных проблем. В городе есть пять компаний, которые занимаются ремонтом и эксплуатацией лифтов. Однако не все выполняют свои обязанности, особенно в ночное и выходное время. Так, за пять месяцев этого года наши спасатели 12 раз выезжали на вызовы, когда блокировались лифты. За аналогичный период 2019 года таких вызовов было 32. Конечно, в этом году случаев блокировки лифтов стало меньше, но мы думаем, что их не должно быть. Предприятия, обслуживающие лифтовые оборудования, часто не реагируют оперативно на такие вызовы, так как по их положению выезды в ночное время и в выходные дни у них не предусмотрены. У них нет достаточного количества специалистов, - рассказал Жасулан Джумашев. По словам Жасулана Джумашева, основными причинами аварий являются неправильное обслуживание и эксплуатация лифтов, отсутствие аварийных и ремонтных служб, пунктов круглосуточной оперативной диспетчерской службы, плановой профилактики и ремонта лифтов. – Дело в том, что по подъемным механизмам мы не осуществляем государственный контроль, эта функция находится в ведении местных исполнительных органов. Но тем не менее мы подняли эту проблему на заседании комиссии по ЧС, акимат отработал в эффективном порядке. Ситуация сейчас стабилизируется, но мы считаем, что аварий связанных с лифтами вообще не было, - добавил Жасулан Джумашев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.