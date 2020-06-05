Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, с 20 июня авиакомпания FlyArystan прекращает регулярные рейсы из/в Уральск. - Это решение было принято после отказа Международного аэропорта Уральск обслуживать рейсы FlyArystan, согласно ранее подписанному договору. В частности, воздушная гавань не готова принимать самолеты FlyArystan в вечернее и ночное время. В этой связи первый казахстанский лоукостер вынужден отказаться от перелетов в г. Уральск, так как не имеет возможности выполнять дальнемагистральные полеты в дневное время, - сообщила пресс-служба, добавив, что FlyArystan готова выполнить свои обязательства перед пассажирами, купившими билеты на перелеты в период с 20 июня до 25 октября 2020 года, которые будут перевезены на рейсах авиакомпании Эйр Астана. С 21 июня перелеты по направлению Алматы-Уральск-Алматы будут осуществляться авиакомпанией Эйр Астана. Между тем генеральный директор международного аэропорта "Орал" Хайретдин Раскалиев рассказал свою версию прекращения рейсов авиакомпании FlyArystan. - В наш аэропорт осуществляются рейсы из Нур-Султана, Алматы и Актау. А получается из-за ночного рейса FlyArystan мы практически ушли в убыток. Рабочие ждут рейс до 2-3 часов ночи. Я обращался в авиакомпанию, предложил им укладываться в график работы нашего аэропорта с 8.00 до 20.00. Говорил им "можете хоть по три рейса в день делать, главное - в дневное время", они не согласились. Я написал письма в министерство инвестиции и инфраструктурного развития Казахстана, комитет гражданской авиации, депутатам и акиму области. Меня поддержали. Потому что нам нет смысла принимать ночные рейсы, все, что нам платит за обслуживание рейсов FlyArystan, уходит на зарплату и оплату переработки сотрудникам. Мы в убыток уходим. В мае прошлого года Питер Фостер (президент авиакомпании "Эйр Астана" - прим.автора) пообещал, что в скором времени они закупят новые самолеты и к нам будут летать по установленному графику, но этого не произошло. И мы в свою очередь не можем терпеть убытки, переработку сотрудников и как следствие, не дай бог, нарушений авиационной безопасности. Это недопустимо. Мы предлагали авиакомпании летать к нам с 8.00 до 20.00, но они предпочитают в это время летать на короткие рейсы, а к нам только в ночное время, - рассказал Хайретдин Раскалиев. Также он сообщил, что вечерних рейсов FlyArystan в Уральск и из Уральска нет, только ночные. Как и нет договора на обслуживание рейсов данной авиакомпании. - Договоры мы заключали с компанией "Эйр Астана", - отметил гендиректор аэропорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.