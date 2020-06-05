Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный государственный санитарный врач города Атырау Канат Гайнеденов принял постановление о сохранении карантинных ограничительных мероприятий до полной стабилизации эпидемиологической обстановки. Как сообщили в пресс-службе акима Атыраукой области, в связи с двумя летальными исходами от коронавирусной инфекции в регионе и анализа мобильных групп по мониторингу и контролю за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, принято решение об усилении карантинных ограничений в Атырау. В частности, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, деятельности кинотеатров, театров, выставок. В сложившийся ситуации также принято решение о запрет на посещение крупных площадей и парков города (Площадь Исатая-Махамбета, Парк Победы и Ретро парк). Главный государственный санитарный врач Атырау напоминает о строгом соблюдении санитарных норм. В закрытых помещениях и на улице, в том числе в торговых объектах, общественных местах, остановках общественного транспорта и других местах массового скопления необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга. Запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном транспорте. При появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чиханье, температура) необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.