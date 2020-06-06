5 июня главный санврач области Мухамгали Арыспаев ввел дополнительные ограничения. В частности они коснулись регламента работы рынков и пассажирского транспорта. Теперь продовольственные и непродовольственные рынки работают с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с пятницы по воскресенье - с 10.00 до 16.00. Общественный транспорт ходит утром с 6.00 до 12.00, вечером: с 17.00 до 21.00. Сегодня, 6 июня, днем на остановках собралось огромное количество людей, которые ждут автобусов. - Я знала, что автобусы будут ходить по расписанию. Но сегодня выходной и мне нужно было на рынок, чтобы купить все необходимое. Естественно, что до 12.00 я не успела. Теперь вот стою, может, кто из знакомых хотя бы будет ехать, довезет. Мне нужно в Зачаганск, а на такси денег нет, - говорит жительница Уральска Алия. Люди говорят, что им не на чем добраться до дома с работы. - Я сегодня работала, хотела уехать домой, но в час дня автобусов нет. Я не понимаю, чем руководствуется наш санврач, когда вводит такие ограничения. Работать надо, а вот на чем ездить - не понятно. Пришлось вызвать такси. Его тоже пришлось ждать долго, к тому же цена выросла сразу. Приехавший таксист рассказал, что у них сегодня днем отбоя нет от клиентов, - говорит жительница Уральска Татьяна. Некоторые уральцы выходят на дорогу и останавливают попутные машины в надежде, что их довезут до дома. По их словам, денег на такси у них нет. От пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, куда мы обратились за комментариями, ответа дождаться не удалось.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.