Источник: Nur.kz Источник: Nur.kz Нападающий радовался за партнеров, которые наконец выиграли Кубок Африки, пускай из без Дрогба, сообщает Nur.kz со ссылкой на Eurosport.ru. Напомним, в финале ивуарийцы встречались с Ганой. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 0:0. Команды выясняли отношения в серии пенальти, где удачливее оказался Кот-д’Ивуар. Источник: Nur.kz