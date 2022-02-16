Во-первых, немаловажную роль играет завтрак. Недаром говорят: "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу". Первый прием пищи за день очень важен. Он должен быть сытным, полезным и сбалансированным. Идеально подойдут каши, омлет с овощами, тост из цельных зерён либо овсяная каша с фруктами и с орешками.

Во-вторых, обратите внимание на свои перекусы. Отдавайте предпочтение продуктам, в которых содержаться клетчатка, белок. К таким продуктам относятся сыры, фрукты, йогурты, вяленая говядина, бутерброд с арахисовым маслом. Попробуйте заменить сладкие шоколадные батончики и печенье на эти продукты.

Фото с сайта Pixabay.com Излишнее потребление сладких изделий может вызвать не только проблемы с лишними килограммами, но и стать причиной очень серьезных проблем со здоровьем. Так, в организме может вырасти уровень холестерина, может повыситься уровень сахара, что чревато диабетом, кожа начнёт портиться, да и для зубов конфетки особой пользы не принесут.Если вас прямо таки тянет на сладкое, то вместо того, чтобы потянуться за очередной конфетой, съешьте чернослив. Так же диетологи рекомендуют почаще гулять на свежем воздухе и занимайтесь спортом. Крепкий и здоровый сон также является отличной способом в борьбе с тягой к сладкому.