Специалисты в области питания уверены, что неимоверную тягу к тортикам и пироженкам может вызвать недостаточно сбалансированное питание либо переизбыток полуфабрикатов в ежедневном рационе.  (без названия) Фото с сайта Pixabay.com Излишнее потребление сладких изделий может вызвать не только проблемы с лишними килограммами, но и стать причиной очень серьезных проблем со здоровьем. Так, в организме может вырасти уровень холестерина, может повыситься уровень сахара, что чревато диабетом, кожа начнёт портиться, да и для зубов конфетки особой пользы не принесут. С чего же начать?
  • Во-первых, немаловажную роль играет завтрак. Недаром говорят: "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу". Первый прием пищи за день очень важен. Он должен быть сытным, полезным и сбалансированным. Идеально подойдут каши, омлет с овощами, тост из цельных зерён либо овсяная каша с фруктами и с орешками.
  • Во-вторых, обратите внимание на свои перекусы. Отдавайте предпочтение продуктам, в которых содержаться клетчатка, белок. К таким продуктам относятся сыры, фрукты, йогурты, вяленая говядина, бутерброд с арахисовым маслом. Попробуйте заменить сладкие шоколадные батончики и печенье на эти продукты.
Если вас прямо таки тянет на сладкое, то вместо того, чтобы потянуться за очередной конфетой, съешьте чернослив. Так же диетологи рекомендуют почаще гулять на свежем воздухе и занимайтесь спортом. Крепкий и здоровый сон также является отличной способом в борьбе с тягой к сладкому.