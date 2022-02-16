Фото с сайта pexels.com Итак, перед варкой, китайцы замачивают в холодной воде пельмени буквально на три-четыре минуты. В этом и заключается весь секрет идеального приготовления блюда. Если нарушить эти правила, то красиво сваренных пельменей вы не увидите.В процессе варки традиционным способом замороженные пельмени отправляют в кастрюлю с кипятком, от разницы температур тесто начинает трескаться, а затем в местах где потрескалось - развариваться. Чтобы сохранить целостность пельменей, необходимо их погрузить в прохладную воду, только тогда они станут такой же температурой, как и воздух в комнате. Иными словами, это придуманная китайцами щадящая разморозка. Кроме того, после разморозки они не опускают пельмени в кипящую воду, а отправляют их в горячую жидкость. Правильней всего запускать продукт в воду, где только появились пузырьки. При этом не жалея воды, на варку пачки пельменей понадобиться не менее трех литров воды. Перед тем как закинуть пельмени, присаливаем воду по вкусу. Согласно китайской мудрости, во время варки в кастрюлю добавляется три стакана холодной воды. Такой способ позволяет вариться тесту медленней обычного, а мясо наоборот проваривается быстрее. Презентабельный вид продукта вам обеспечен. Есть рассматривать пошагово китайскую инструкцию, то вода добавляется как только пельмени начинают закипать. И так три раза во время варки. И еще, чтобы во время варки пельмени не слипались в воду добавляют перья лука. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.