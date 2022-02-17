- Обсуждены результаты пилотного проекта по реализации угля через товарную биржу. Данный механизм показал свою эффективность – сократилось число посредников, обеспечен прямой доступ розничных реализаторов к ресурсам угольных разрезов. В целях обеспечения оптимального ценообразования стоимости угля правительством начата работа по исключению непродуктивных посредников, - говорится в сообщении.

Изображение с сайта Pixabay В пресс-службе премьера сообщили, что под председательством его первого заместителя Романа Скляра рассмотрен вопрос ценообразования на коммунально-бытовой уголь.Министерства индустрии, торговли и интеграции, а также агентством по защите и развитию конкуренции вырабатывают меры по исключению лишних звеньев в цепочке поставок угля для населения и поэтапному увеличению объёмов угля, реализуемых через товарную биржу. Стоит отметить, что жители южных регионов страны регулярно жалуются на трудности с приобретением угля. Им часами приходится выстаивать очереди.