- Обсуждены результаты пилотного проекта по реализации угля через товарную биржу. Данный механизм показал свою эффективность – сократилось число посредников, обеспечен прямой доступ розничных реализаторов к ресурсам угольных разрезов. В целях обеспечения оптимального ценообразования стоимости угля правительством начата работа по исключению непродуктивных посредников, - говорится в сообщении.Министерства индустрии, торговли и интеграции, а также агентством по защите и развитию конкуренции вырабатывают меры по исключению лишних звеньев в цепочке поставок угля для населения и поэтапному увеличению объёмов угля, реализуемых через товарную биржу. Стоит отметить, что жители южных регионов страны регулярно жалуются на трудности с приобретением угля. Им часами приходится выстаивать очереди.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.