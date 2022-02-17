- Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями. В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объёме, - говорится в сообщении.

В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о завершении расследования в отношении главного бухгалтера и работника центра социальных услуг «Демеу» в Алматы.Суд приговорил обвиняемых к ограничению свободы от двух до трёх лет.