В пресс-службе КНБ Казахстана сообщили о ликвидации нарколаборатории и канала поставки синтетических наркотиков, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Нарколабораторию ликвидировали в Алматы Фото: КНБ РК Четвёртого февраля в Алматы сотрудники комитета ликвидировали лабораторию, где нелегально изготавливали психотропные вещества. Причастного к ней жителя южной столицы задержали. Из незаконного оборота изъято около девяти килограммов мефедрона и а-PVP. Их стоимость на чёрном рынке оценивается в 149 миллионов тенге.
- В ходе другой разработки в Алматы выявлена посылка, в которой были сокрыты более 500 таблеток экстази, предназначенные для доставки в западные регионы страны. Седьмого февраля задержан гражданин, по месту жительства которого дополнительно изъято 200 грамм а-PVP, - отметили в пресс-службе КНБ Казахстана.
Досудебное расследование продолжается. В начале феврале в Уральске задержали организаторов нарколаборатории.