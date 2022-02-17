Сенат принял её отставку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Судья Верховного суда Архарова освобождена от должности Фото:sud.gov.kz В ходе пленарного заседания сенат освободил от должности судью Верховного суда Жанылсын Архарову.
- На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Архаровой Жанылсын Баяновны от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку, - сказал председатель высшего судебного совета Денис Шипп.
Накануне пресс-служба верхней палаты парламента сообщала, что рассмотрев представление Касым-Жомарта Токаева, комитет сената вынес заключение рекомендовать сенату освободить от должности судьи Верховного суда Архарову Жанылсын Баяновну в связи с уходом в отставку.