– Потерпевший заявил общую сумму ущерба свыше семи миллионов тенге. Тут же были объявлены оперативно-розыскные мероприятия. Принятыми мерами установлен и задержан 37-летний подозреваемый. Автомобиль он реализовать не успел, машина возвращена владельцу.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, к стражам порядка с заявлением обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный, угрожая физической расправой, отобрал телефон, 7.5 миллиона тенге и Subaru Outback.Ведется досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж".