Издание Financial Times сообщило, что Британия решила отказаться от выдачи виз инвестора, так называемых «золотых виз», передаёт Газета.ru. Британия может отказаться от «золотых виз» для инвесторов - СМИ Изображение с сайта Pixabay Коллеги главы МВД Британии Прити Патель заявили, что она собирается отменить визы из-за того, что они могут использоваться для отмывания денег. Чиновники правительства подтвердили эти планы. Визу инвестора могут получить иностранцы, которые готовы вложить в экономику Великобритании не менее двух миллионов фунтов (1,1 млрд тенге). Соискателей этой визы обязали объяснять происхождение капитала по требованию полиции. Напомним, в июне 2021 года был опубликован отчёт антикоррупционной организации Spotlight on corruption. Согласно нему, с 2008 по 2020 годы 278 представителей Казахстана получили «золотые визы». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.