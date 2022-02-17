Изъятое имущество выставляется на торги на сайте gosreestr.kz. Купить товары может как юридическое, так и физическое лицо. Однако лоты предлагают сначала государственным юридическим лицам, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала исполняющая обязанности руководителя отдела финансов Уральска Самал Такеева, на основании закона о госимуществе местный исполнительный орган в лице отдела финансов принимает конфискованное имущество по решению суда. Далее организовывается комиссия, в которой участвуют представители госорганов из разных сфер, и только после этого решается судьба имущества.
- Некоторое имущество подлежит для дальнейшего использования, некоторое необходимо направить на утилизацию. Иногда попадаются товары неизвестного происхождения без должных документов, его утилизируют. А если товар подлежит реализации, то его оценивают и далее выставляют на портал на торги, - объяснила Самал Такеева.
По словам и.о. руководителя отдела финансов, согласно закону о госимуществе, после решения комиссии вещи предлагают сначала государственным юридическим лицам, а только потом его могут приобрести как физические, так и юридические лица.
- В прошлом году у нас были переданы детские игрушки в Областную детскую деревню семейного типа в количестве 166 штук, затем пять больших детских машин. Также переданы 24 микроскопа в школу-лицей "Білім-Инновация" (бывший КТЛ). На основании протокола оперативного штаба были переданы в облздрав защитные маски, костюмы, очки, термометры, пульсоксиметры, - рассказала Самал Такеева. - Что касается продажи, то не так давно были реализованы 50 тысяч штук стеклянных тар, 500 штук подошвы для обуви. Бывало продавали срубленные деревья, сотовые телефоны, джинсы, пальто.
Для участия на торгах необходимо лишь зайти на портал www.gosreestr.kz и выбрать регион. Если возникнуть вопросы, можно проконсультироваться 50-58-64.
- Согласно процедур мы подаем объявления о торгах только на портал госреестра. В прошлом году продано товаров на 266 тысяч тенге. В этом году была продана фура за 8 миллионов тенге. Перед выставлением на торги вещи должны быть оценены. Торги бывают на повышение и на понижение, - пояснила Самал Такеева.
Она отметила, что склады для хранения находятся в черте города. Кроме того, заключается договор с предпринимателем, который хранит эти товары (согласно законодательству РК)
. К тому же, он несёт ответственность за сохранность госимущества. А они принимают товары по акту приёма.
Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что на хранение конфискованных сигарет за три года потрачено 60 миллионов
тенге. Тогда исполняющий обязанности руководителя управления финансов по ЗКО Нурлан Есенгалиев сказал, что хранение конфискованных вещей осуществляется за счёт местного бюджета. Для того, чтобы продать вещи, а вырученные средства обратить в доход государства, необходимо соответствующее решение суда. Но есть такие случаи, когда оглашенное решение суда об уничтожении не исполняется. 10 февраля этого года был озвучен на брифинге список имущества, обращённого
в доход государства в прошлом году.
