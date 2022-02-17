- Национальной академией образования МОН РК внесён проект по переводу данного обязательного предмета для изучения в школе в разряд факультативных уже со следующего учебного года. То есть с сентября планируется сделать «Самопознание» предметом по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 классы, как было раньше, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства образования и науки Казахстана сообщили, что в ведомство поступают предложения об исключении «Самопознания».В МОН добавили, что предмет переведут в перечень факультативных в рамках «обновления учебных программ и мер по снижению учебной нагрузки на школьников». Напомним, предмет ввели по инициативе Сары Назарбаевой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.