Фото: anpz.kz По информации газеты, его подозревают в хищении в особо крупном размере. Следствие ведёт департамент экономических расследований по Атырауской области. Шухрат Данбай возглавлял АНПЗ с февраля 2019 года по июль 2021 года. Ранее он был гендиректором ТОО «Казтоммунай», ТОО «Гелиос», заместителем гендиректора АО «Павлодарский нефтехимический завод» (ПНХЗ), исполнительным директором блока по нефтепереработке и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз», гендиректором ТОО «Топливно-энергетический комплекс – Казахстан». В сентябре 2009 года он стал гендиректором АО «Павлодарский нефтехимический завод». Считается, что во время руководства Шухрата Данбая (2009-2017 годы) была проведена масштабная модернизация ПНХЗ. Но во время кризиса с дизтопливом в стране осенью 2017 года министр энергетики подверг Данбая жёсткой критике. Выяснилось, что на руководимом им ПНХЗ уже несколько недель не работала установка производства водорода, необходимого для выработки дизельного топлива. Тогда виновником скандала признали сварщика, неправильно сварившего шов на трубе, а Шуxрату Данбаю пришлось покинуть пост гендиректора «по собственному желанию».