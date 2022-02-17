№43 и №33.

Скриншот с видео Десятого февраля в WhatsApp распространилось видео с дерущимися на дороге мужчинами. Как выяснилось, потасовку устроили водители маршрутных автобусовМужчин пришлось разнимать проезжавшим мимо людям. Стражи порядка составили материалы дела по факту драки и направили в суд для принятия решения. 17 февраля в пресс-службе суда ЗКО сообщили, что на обоих водителей наложены штрафы по статье 434 части 1 КоАП РК - мелкое хулиганство. Один из водителей выплатит 15,3 тысячи тенге, второй 10,7 тысяч тенге. Ему снизили сумму штрафа на 30%.

С 2017 года должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, имеет право сократить размер налагаемого административного штрафа до 30% если в процессе рассмотрения дела были установлены смягчающие ответственность лица обстоятельства.

