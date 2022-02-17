Акима ЗКО возмутили заледенелые тротуары и нечищеные улицы
С начала зимнего периода 2 370 человек получили травмы из-за гололёда, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Аким города Абат Шыныбеков сообщили, что снегоуборочными работами занимается ТОО "Жайык таза кала". На балансе предприятия находятся 180 единиц техники, предназначенной для зимнего содержания улиц.
– В прошлом году мы заключили с этой компанией договор на три года. В 2019 году компания была передана в частные руки, с тех пор они закупили 79 единиц техники, 22 из которых закуплены в прошлом году. По договору каждый год они примерно на 200 миллионов тенге должны покупать новую технику. Почти вся техника оснащена GPS-трекерами, с помощью специальной программы можно проследить, какая машина где находится. Уборкой городских улиц занимаются более 700 человек. На полигоне в районе посёлка Асан мы установили видеокамеры, которые фиксируют количество заезжающих машин со снегом, - доложил Шыныбеков на совещании по благоустройству города.
По словам градоначальника, Уральск поделили на шесть маршрутов. После снегопада выезжает колонна техники, которая очищает основные магистральные улицы, а также прилегающие к ним второстепенные улицы. Что касается тротуаров, то работа по их очистке ведётся на постоянной основе.
– Участки, прилегающие к бизнес объектам, согласно правилам благоустройства города, должны чистить сами предприниматели. У нас работает мониторинговая группа, которая следит за этим. С первого ноября выявлено 1 781 административное правонарушение, предпринимателям выдано предписание. Штраф составляет для физических лиц 20 МРП (61 260 тенге), для представителей малого бизнеса - 30 МРП (91 890 тенге), а для крупных предприятий - 40 МРП (122 520 тенге). Сначала выдаётся замечание, а в случае игнорирования накладывается штраф, - подчеркнул Абат Шыныбеков.
Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что с начала зимнего периода 2 370 человек получили травмы из-за гололёда и попали в больницы.
– Горожанам всё равно, кто должен чистить эти тротуары, главное для них - чтобы они были чистыми. Если предприниматели не хотят реагировать на ваши замечания, то штрафуйте их. Проспект Назарбаева, центральная улица города, тротуары покрыты слоем льда. Убирать снег нужно сразу, а не ждать, пока он затвердеет. Сейчас я говорю о центральных улицах, а что происходит на окраинах? Этот лёд образовался не за один день. Где вся ваша техника? Наши тротуары вообще не чистятся. Тротуар перед отделом занятости тоже покрыт льдом в 15 сантиметров, а ведь туда ходят пенсионеры, инвалиды. Когда вы собираетесь это делать? Скоро зима закончится, - возмутился глава региона.
Напомним, на нечищеные после снегопада улицы жаловались уральцы в конце декабря прошлого года.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!