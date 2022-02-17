Какие дворы благоустроят в Уральске в ближайшие два года
В 2022-2023 годах планируется благоустроить 33 двора, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил аким города Абат Шыныбеков, в прошлом году обновили 54 двора, в 31 из которых провели комплексное благоустройство. В 37 дворах появились детские площадки и спортивный инвентарь. На это ушло 1,7 миллиардов тенге.
– Все элементы детских игровых и спортивных площадок изготавливали и устанавливали местные предприниматели. У них есть свои цеха по производству инвентаря, а также свидетельства об авторском праве на все элементы, - подчеркнул градоначальник.
На 2022-2023 годы разработана проектно-сметная документация на благоустройство 33 дворов на сумму 2,4 миллиарда тенге. Из них 23 двора в Уральске и по пять в посёлках Зачаганск и Деркул.
Список дворов, которые благоустроят в Уральске:
улица Кажимукана и Малина
микрорайон Конаева 71,71/2,74
улица Гагарина 36/2 и Урдинская 1/1
улица Тюленина 50/1, 52 и Матросова 56/1
проспект Абая 196/1
улица А.Тайманова 176, улица Сейфуллина 39, улица Ескалиева 227
улица Кердери 139, 141ул.
Мухита 77
улица Аманжолова 175, 175/1
улица Сдыкова 64
улица Х.Доспановой 46, проспект Н.Назарбаева 222
улица Жукова 2, 4
проспект Н.Назарбаева 196/1, улица Л.Толстого 61
проспект Н.Назарбаева 244/1, 244/3
проспект Н.Назарбаева 244/2, 244/4
улица Ларина 5, 6
улица Ружейникова 7, улица Гагарина 113
улица Жамбыла 75, 77
4 микрорайон, 4, 4А, 5
4 микрорайон, 6, 7, 8, 9
4 микрорайон, 3, 3/1
улица Ескалиева 182, улица Х.Доспановой 59
улица Жунисова 178, 180, пр.Абая, 49
Список дворов, которые благоустроят в посёлке Зачаганск:
М.Монкеулы 108/4
М.Монкеулы 83/2
М.Монкеулы 81
М.Монкеулы 105
Камбар батыр 6,8
Список дворов, которые благоустроят в посёлке Деркул:
улица Алтынсарина 1,2,3,4,5,6,7,8
улица Алтынсарина 2/2, 9, 10
улица Алтынсарина 2/1, 7а, 8/1, 14а, 43, улица Советская 29/1
улица Мусрепова 1а, улица Курмангалиева 5,7, улица Электрическая 13/1, 21
улица Бараева 1, улица Электрическая 13, 14, 15, 17
