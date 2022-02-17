– Все элементы детских игровых и спортивных площадок изготавливали и устанавливали местные предприниматели. У них есть свои цеха по производству инвентаря, а также свидетельства об авторском праве на все элементы, - подчеркнул градоначальник.

улица Кажимукана и Малина микрорайон Конаева 71,71/2,74 улица Гагарина 36/2 и Урдинская 1/1 улица Тюленина 50/1, 52 и Матросова 56/1 проспект Абая 196/1 улица А.Тайманова 176, улица Сейфуллина 39, улица Ескалиева 227 улица Кердери 139, 141ул. Мухита 77 улица Аманжолова 175, 175/1 улица Сдыкова 64 улица Х.Доспановой 46, проспект Н.Назарбаева 222 улица Жукова 2, 4 проспект Н.Назарбаева 196/1, улица Л.Толстого 61 проспект Н.Назарбаева 244/1, 244/3 проспект Н.Назарбаева 244/2, 244/4 улица Ларина 5, 6 улица Ружейникова 7, улица Гагарина 113 улица Жамбыла 75, 77 4 микрорайон, 4, 4А, 5 4 микрорайон, 6, 7, 8, 9 4 микрорайон, 3, 3/1 улица Ескалиева 182, улица Х.Доспановой 59 улица Жунисова 178, 180, пр.Абая, 49

М.Монкеулы 108/4 М.Монкеулы 83/2 М.Монкеулы 81 М.Монкеулы 105 Камбар батыр 6,8

улица Алтынсарина 1,2,3,4,5,6,7,8 улица Алтынсарина 2/2, 9, 10 улица Алтынсарина 2/1, 7а, 8/1, 14а, 43, улица Советская 29/1 улица Мусрепова 1а, улица Курмангалиева 5,7, улица Электрическая 13/1, 21 улица Бараева 1, улица Электрическая 13, 14, 15, 17

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил аким города Абат Шыныбеков, в прошлом году обновили 54 двора, в 31 из которых провели комплексное благоустройство. В 37 дворах появились детские площадки и спортивный инвентарь. На это ушло 1,7 миллиардов тенге.На 2022-2023 годы разработана проектно-сметная документация на благоустройство 33 дворов на сумму 2,4 миллиарда тенге. Из них 23 двора в Уральске и по пять в посёлках Зачаганск и Деркул.Список дворов, которые благоустроят в посёлке Деркул: