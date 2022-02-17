В 2022-2023 годах планируется благоустроить 33 двора, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дворы многоэтажек Уральска, перешедшие к ОСИ и ПТ, будут ремонтировать в первую очередь Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил аким города Абат Шыныбеков, в прошлом году обновили 54 двора, в 31 из которых провели комплексное благоустройство. В 37 дворах появились детские площадки и спортивный инвентарь. На это ушло 1,7 миллиардов тенге.
– Все элементы детских игровых и спортивных площадок изготавливали и устанавливали местные предприниматели. У них есть свои цеха по производству инвентаря, а также свидетельства об авторском праве на все элементы, - подчеркнул градоначальник.
На 2022-2023 годы разработана проектно-сметная документация на благоустройство 33 дворов на сумму 2,4 миллиарда тенге. Из них 23 двора в Уральске и по пять в посёлках Зачаганск и Деркул. Список дворов, которые благоустроят в Уральске:
  1. улица Кажимукана и Малина
  2. микрорайон Конаева 71,71/2,74
  3. улица Гагарина 36/2 и Урдинская 1/1
  4. улица Тюленина 50/1, 52 и Матросова 56/1
  5. проспект Абая 196/1
  6. улица А.Тайманова 176, улица Сейфуллина 39, улица Ескалиева 227
  7. улица Кердери 139, 141ул.
  8. Мухита 77
  9. улица Аманжолова 175, 175/1
  10. улица Сдыкова 64
  11. улица Х.Доспановой 46, проспект Н.Назарбаева 222
  12. улица Жукова 2, 4
  13. проспект Н.Назарбаева 196/1, улица Л.Толстого 61
  14. проспект Н.Назарбаева 244/1, 244/3
  15. проспект Н.Назарбаева 244/2, 244/4
  16. улица Ларина 5, 6
  17. улица Ружейникова 7, улица Гагарина 113
  18. улица Жамбыла 75, 77
  19. 4 микрорайон, 4, 4А, 5
  20. 4 микрорайон, 6, 7, 8, 9
  21. 4 микрорайон, 3, 3/1
  22. улица Ескалиева 182, улица Х.Доспановой 59
  23. улица Жунисова 178, 180, пр.Абая, 49
Список дворов, которые благоустроят в посёлке Зачаганск:
  1. М.Монкеулы 108/4
  2. М.Монкеулы 83/2
  3. М.Монкеулы 81
  4. М.Монкеулы 105
  5. Камбар батыр 6,8
Список дворов, которые благоустроят в посёлке Деркул:
  1. улица Алтынсарина 1,2,3,4,5,6,7,8
  2. улица Алтынсарина 2/2, 9, 10
  3. улица Алтынсарина 2/1, 7а, 8/1, 14а, 43, улица Советская 29/1
  4. улица Мусрепова 1а, улица Курмангалиева 5,7, улица Электрическая 13/1, 21
  5. улица Бараева 1, улица Электрическая 13, 14, 15, 17
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  