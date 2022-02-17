В ЗКО браконьеры обстреляли автомобиль охотинспекторов
Нарушителей на снегоходе ещё не удалось задержать, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По информации пресс-службы министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, ЧП произошло 16 февраля.
- Браконьеры оказали сопротивление инспекторам Западно-Казахстанского регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» и обстреляли служебную машину инспекторов. К счастью, человеческих жертв и ранений удалось избежать, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно, во время проведения рейда возле села Жулдыз Казталовского района инспекторы выехали на след снегохода марки «Буран». Нарушителей выявили, однако те не подчинились предупреждениям инспекторов и около 10 раз выстрелили по служебному автомобилю Toyota из оружия неизвестной марки.
- При этом были простреляны передние колёса автомобиля и повреждён бампер. Несмотря на предупредительные выстрелы инспекторов из служебного оружия, браконьеры скрылись в сторону села Новоказанка Жангалинского района ЗКО. На место происшествия были вызваны сотрудники Казталовского районного отдела полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело, - отметили в министерстве.
Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному факту начато расследование по статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". На место выехала опергруппа вместе с начальником районного отдела полиции. К настоящему времени задержать браконьеров не удалось.
Отметим, что 14 декабря прошлого года в 15 километрах от села Акжайык Теректинского района был застрелен начальник отдела территориальной инспекции ЗКО Серик Маженов. Его непосредственный начальник Кайрат Кадешев в тот же день сообщил, что инспектор находился в рейде. Однако в полиции опровергли эту информацию и заявили, что Серик Маженов и ещё двое мужчин охотились в Бударинском заповеднике, во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности выстрелил и пуля попала в инспектора. Он был ранен в грудную клетку, от чего позже скончался. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности", он находится под стражей.
