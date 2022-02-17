В подряде КПО б.в насчитывается 132 компании, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 17 февраля, на совещании в акимате ЗКО стало известно, что решение о повышении заработной платы согласовано с министерством энергетики.
- Повышение зарплаты коснётся более девяти тысяч сотрудников, которые работают на Карачаганакском месторождении. Сейчас у некоторых подрядных компаний возникают вопросы. Конечно, они будут, но самое главное решение принято, и тем, кому положено повышение, до них оно дойдёт. Возможно будут задержки, - рассказал аким ЗКО Гали Искалиев на совещании. - Необходимо компании КПО б.в. с каждой подрядной организацией провести работу в этом направлении, а подрядам с субподрядами. Трёхсторонняя комиссия не ограничивается только вопросом заработной платы, есть другие вопросы, связанные с развитием Карачаганакского проекта. Инвесторы к нам пришли надолго, поэтому важно говорить в целом о развитии Бурлинского района, и конечно же, все законные требования работников также будут рассматриваться и поддерживаться. Важно, чтобы максимальное количество местного населения работали на месторождении, и от этого будет зависеть в целом перспектива и стабильность работы проекта.
Руководитель управления по инспекции труда Западно-Казахстанской области Асылулан Досжанов дополнил, что также нужно обратить внимание на заключение коллективных договоров.
- В подряде КПО б.в находится 132 организации (не считая субподряда), и только 20 компаний из них имеют коллективные договоры. Это очень низкий показатель, только эти компании заинтересованы в положении взаимоотношений между работниками и работодателями. Анализ данных показывает, что при наличии коллективного договора в компаниях предусмотрены денежные вознаграждения, полная или частичная оплата санаторного, курортного, стационарного лечения, материальные единовременные помощи и только у трёх компаний оговорены условия индексации заработной платы, - пояснил Асылулан Досжанов.
Глава региона поручил усилить работу по взаимодействию с подрядами в части внедрения видов мотивации для работников путём внедрения коллективных договоров.
- 132 подрядчика на месторождении есть, и конечно важно, чтобы на них коллективы ощущали помимо заработный платы, другие виды мотивации и чувствовали, что работают в коллективе, - сказал Гали Искалиев.
Главный налоговик ЗКО отметил, что из 132 подрядов, только 69 зарегистрированы в ЗКО, а остальные 63 имеют регистрацию в других регионах республики. От незарегистрированных компаний в ЗКО налоги поступают по месту регистрации, что негативно сказывается на бюджете области.
Напомним, в ЗКО при акимате была создана спецкомиссия, которая проанализировала уровень оплаты труда в подрядных организациях КПО б.в. и вопросы по подготовке местных кадров для работы на Карачаганакском месторождении. 12 февраля прошло совещание с участием акима ЗКО Гали Искалиева, вице-министра энергетики, генерального директора ТОО PSA и КПО. На встрече утвердили предложение по увеличению заработной платы сотрудникам подрядных и субподрядных организаций, работающих на Карачаганакском месторождении. Также стало известно, что заработную плату повысят на 60 тысяч тенге.
