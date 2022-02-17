В подряде КПО б.в насчитывается 132 компании, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". На 60 тысяч тенге хотят увеличить зарплату сотрудникам подрядчиков КПО б.в. Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 17 февраля, на совещании в акимате ЗКО стало известно, что решение о повышении заработной платы согласовано с министерством энергетики.
- Повышение зарплаты коснётся более девяти тысяч сотрудников, которые работают на Карачаганакском месторождении. Сейчас у некоторых подрядных компаний возникают вопросы. Конечно, они будут, но самое главное решение принято, и тем, кому положено повышение, до них оно дойдёт. Возможно будут задержки, - рассказал аким ЗКО Гали Искалиев на совещании. - Необходимо компании КПО б.в. с каждой подрядной организацией провести работу в этом направлении, а подрядам с субподрядами. Трёхсторонняя комиссия не ограничивается только вопросом заработной платы, есть другие вопросы, связанные с развитием Карачаганакского проекта. Инвесторы к нам пришли надолго, поэтому важно говорить в целом о развитии Бурлинского района, и конечно же, все законные требования работников также будут рассматриваться и поддерживаться. Важно, чтобы максимальное количество местного населения работали на месторождении, и от этого будет зависеть в целом перспектива и стабильность работы проекта.
Руководитель управления по инспекции труда Западно-Казахстанской области Асылулан Досжанов дополнил, что также нужно обратить внимание на заключение коллективных договоров. 
- В подряде КПО б.в находится 132 организации (не считая субподряда), и только 20 компаний из них имеют коллективные договоры. Это очень низкий показатель, только эти компании заинтересованы в положении взаимоотношений между работниками и работодателями. Анализ данных показывает, что при наличии коллективного договора в компаниях предусмотрены денежные вознаграждения, полная или частичная оплата санаторного, курортного, стационарного лечения, материальные единовременные помощи и только у трёх компаний оговорены условия индексации заработной платы, - пояснил Асылулан Досжанов.
Глава региона поручил усилить работу по взаимодействию с подрядами в части внедрения видов мотивации для работников путём внедрения коллективных договоров.
- 132 подрядчика на месторождении есть, и конечно важно, чтобы на них коллективы ощущали помимо заработный платы, другие виды мотивации и чувствовали, что работают в коллективе, - сказал Гали Искалиев.
Главный налоговик ЗКО отметил, что из 132 подрядов, только 69 зарегистрированы в ЗКО, а остальные 63 имеют регистрацию в других регионах республики. От незарегистрированных компаний в ЗКО налоги поступают по месту регистрации, что негативно сказывается на бюджете области. Напомним, в ЗКО при акимате была создана спецкомиссия, которая проанализировала уровень оплаты труда в подрядных организациях КПО б.в. и вопросы по подготовке местных кадров для работы на Карачаганакском месторождении. 12 февраля прошло совещание с участием акима ЗКО Гали Искалиева, вице-министра энергетики, генерального директора ТОО PSA и КПО. На встрече утвердили предложение по увеличению заработной платы сотрудникам подрядных и субподрядных организаций, работающих на Карачаганакском месторождении. Также стало известно, что заработную плату повысят на 60 тысяч тенге. Девяти тысячам сотрудникам подрядчиков КПО б.в. повысят зарплату Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА