Она поставляла наркотики в страны СНГ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Налог на майнинг в Казахстане предлагают увеличить в 10 раз Изображение с сайта Pixabay На сайте Акорды сообщается, что президент принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева. Он доложил, что в рамках борьбы с международным наркобизнесом в Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория с собственной майнинг-фермой, поставлявшая наркотики в страны СНГ. Изъято 188 килограммов мефедрона на сумму 3,7 млрд тенге и 57 млн тенге наличными. Также Ермек Сагимбаев сообщил, что по компетенции КНБ расследуются 27 уголовных дел по фактам насильственного захвата власти, актов терроризма, массовых беспорядков и других преступлений. Задержаны и находятся под стражей 24 лица, 14 из них – последователи деструктивных религиозных течений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.