- Вся информация будет опубликована. Мы не будем ничего скрывать от народа, – пообещал глава государства.

- К работе приступила общественная комиссия. Это омбудсмен по правам человека Эльвира Азимова, известные правозащитники Айман Умарова, Жемис Турмагамбетова, Абзал Куспан и другие юристы, объединившись, создали специальные комиссии. Они тщательно изучают соблюдение закона в ходе расследования каждого дела. У нас нет ни причин, ни полномочий не доверять им. Государство и правоохранительные органы не вмешиваются в их деятельность. Я тоже не вмешиваюсь, - сказал президент.

- Большая часть населения имеет низкий уровень жизни и мы должны признать этот факт, - отметил глава государства.

Фото с сайта liter.kz Интервью Касым-Жомарта Токаева на государственном языке журналисту телеканала Qazaqstan вышло сегодня, 17 февраля. В нём глава государства ответил на вопросы о январских событиях, пытках и первом президенте. Так, по словам Токаева, заговорщики воспользовались мирными митингами и пытались совершить государственный переворот. В настоящее время проводятся расследования и делать какие-либо выводы преждевременно.Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что к нему поступают обращения о пытках, которые он считает, недопустимыми.Прокомментировал Касым-Жомарт Токаев и негативные высказывания казахстанцев в социальных сетях в адрес первого президента. По его словам, в основе всего (в частности недовольства казахстанцев и протестов в стране) лежат социальные проблемы населения.При этом он заявил, что нельзя забывать и про вклад Нурсултана Назарбаева за 30 лет работы. - Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности. Если у Первого президента есть недостатки, то нужно воспринимать их как урок, урок для молодых руководителей. Январские события стали уроком для всей страны, - заявил президент.