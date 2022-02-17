В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -2..-4, ночью похолодает до -9..-11. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью -2..-4 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

Фото из архива "МГ" Большая часть страны будет находится под влиянием антициклона - ожидается погода без осадков. Местами по республике прогнозируют туман и усиление ветра.