МВК одобрила послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Послабления для бизнеса:
для лиц с «зелёным» и «синим» статусом Ashyq (у посетителей) разрешено в «зелёной» и «жёлтой» зонах – без ограничений, в «красной» зоне – с ограничением заполняемости до 70% (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, усиленного сан-дез режима):
- деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью свыше 1000 кв.м., торговых сетей (продовольственных) с торговой площадью свыше 6000 кв.м., бассейнов, игровых, ночных клубов, караоке;
-проведение выставок, марафонов, спортивных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, поминки), конференций, форумов, зрелищных, коллективных богослужений и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
сняты ограничения по заполняемости для детских развлекательных центров, лотерейных клубов и букмекерских.
независимо от зоны эпидемиологического риска (красной, желтой и зеленой) сняты ограничения (80%, 50% и 30%) для работы организаций и офисов в офлайн режиме;
Послабления для населения:
отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев;
разрешён въезд гражданам иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации без ПЦР теста;
отменена изоляция контактных на домашний карантин, при отсутствии симптомов заболеваний (исключение из проекта Ashyq «жёлтого» статуса).
Разрешено использование вакцины Pfizer для:
ревакцинации лиц с ограниченными возможностями (инвалиды всех групп) и лиц старше 50 лет;
вакцинации:
лиц с ограниченными возможностями (инвалиды всех групп);
для завершения курса вакцинации (вторая доза) лиц, получивших первый компонент за пределами Казахстана.
Послабления вступят в силу после подписания главным санитарным врачом соответствующего постановления.
