- Миф №1: Печь способна разрушить питательное свойство пищи. Большинство людей думают, что даже наиполезнейшая пища может потерять свои свойства, если ее подогреть в микроволновке, и что волны могут уничтожить молекулярную структуру продуктов и витамины в овощах и фруктах. Но специалисты утверждают, что пища приготовленная в СВЧ-печи полезнее, чем та. которая приготовлена на плите или в духовке. Микроволны действительно есть, но они не так сильно влияют на структуру, ведь продукт находится в микроволновке не так уж и долго.
- Миф №2. Нельзя пристально глядеть на микроволновку, когда она работает. Фейковые рассылки грозят катарактой и слепотой. Ученые подтверждают, что для глаз микроволны могут нанести колоссальный вред, но любые излучения остаются внутри камеры печи, а оно надежно экранировано сеткой и корпусом. Если вы каким-то чудесным образом заставите работать СВЧ м открытой дверцей, то да, слепота вам гарантирована. Но, к счастью. производители исключили такую возможность. Смотреть на дисплей смартфона или экран телевизора гораздо опаснее, чем на работающую микроволновку.
- Миф №3. Греть воду в микроволновке нельзя. Такая вода убьет растение. Вашим комнатным цветочкам абсолютно не вредит вода, согретая в микроволновке . Да и вообще им безразлично какой водой их поливают. СВЧ-печь нагревает воду точно так же, как же как и обычная плита. Разница - скорость.
