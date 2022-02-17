при выявлении сахарного диабета на ранних стадиях;

при повышенной массе тела;

сбой работы одного из органов;

при выявлении опухолей или новообразований;

ухудшение состояния кожи, появление угревой сыпи и воспалений на теле;

повышенное количество волос на теле (у женщин);

увеличение щитовидной железы и образование различных патологий;

Фото с сайта www.pexels.com Анализы на гормоны сдают для выявления их численности в крови. Однако врачи назначают лабораторное исследование только при появлении нарушений работы различных систем в организме.Также в обязательном порядке назначается анализ женщинам при сбоях менструального цикла и при возникновении сложностей в зачатии. Чтобы получить полную картину гормонального фона, необходимо сдать на такие гормоны, как ( Т4 свободный, Т3 свободный, антитела к тиреоглобулину, ТСГ, Т3 общий, эстрогены, тестостерон, ТТГ, ЛГ, ФСГ, АКТГ, пролактин, кортизол, адреналин и норадреналин, альдостерон, дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭА-с));