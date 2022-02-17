Очень важно в организме сохранять нормальный гормональный фон. Если количество гормонов превышает определенный уровень, то у пациента возникает гормональный дисбаланс, в следствие чего, нарушается репродуктивная функция, обмен веществ, сбой в системе внутренних органов и даже развиваются различные патологии. И при своевременном выявлении нарушении гормонального фона, можно избежать тяжелых последствий и серьезных заболеваний. (без названия) Фото с сайта www.pexels.com Анализы на гормоны сдают для выявления их численности в крови. Однако врачи назначают лабораторное исследование только при появлении нарушений работы различных систем в организме. Признаки говорящие, что необходимо сдать анализы на гормоны:
  • при выявлении сахарного диабета на ранних стадиях;
  • при повышенной массе тела;
  • сбой работы одного из органов;
  • при выявлении опухолей или новообразований;
  • ухудшение состояния кожи, появление угревой сыпи и воспалений на теле;
  • повышенное количество волос на теле (у женщин);
  • увеличение щитовидной железы и образование различных патологий;
Также в обязательном порядке назначается анализ женщинам при сбоях менструального цикла и при возникновении сложностей в зачатии. Чтобы получить полную картину гормонального фона, необходимо сдать на такие гормоны, как ( Т4 свободный, Т3 свободный, антитела к тиреоглобулину, ТСГ, Т3 общий, эстрогены, тестостерон, ТТГ, ЛГ, ФСГ, АКТГ, пролактин, кортизол, адреналин и норадреналин, альдостерон, дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭА-с));