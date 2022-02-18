- Прибыв на место вызова, спасатели немедленно приступили к спасательной работе. Для спасения собаки использовали верёвку с петлёй на конце. Опустив её в яму, продели через собаку и подняли животное на поверхность, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Фото: ДЧС Атырауской области Звонок спасателям поступил 17 февраля в 16:50. Домашний пёс, гуляя по двору, упал в выгребную яму. Владельцы пытались помочь четвероногому другу самостоятельно, но попытки успехом не увенчались.Овчарка чувствует себя хорошо. В её спасении участвовали три сотрудника департамента.Фото: ДЧС Атырауской областиФото: ДЧС Атырауской области