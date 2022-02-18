Животное не пострадало, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырау спасатели помогли упавшей в выгребную яму собаке Фото: ДЧС Атырауской области Звонок спасателям поступил 17 февраля в 16:50. Домашний пёс, гуляя по двору, упал в выгребную яму. Владельцы пытались помочь четвероногому другу самостоятельно, но попытки успехом не увенчались.
- Прибыв на место вызова, спасатели немедленно приступили к спасательной работе. Для спасения собаки использовали верёвку с петлёй на конце. Опустив её в яму, продели через собаку и подняли животное на поверхность, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Овчарка чувствует себя хорошо. В её спасении участвовали три сотрудника департамента. В Атырау спасатели помогли упавшей в выгребную яму собаке Фото: ДЧС Атырауской области В Атырау спасатели помогли упавшей в выгребную яму собаке Фото: ДЧС Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.