- Если вы всё-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населённого пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру «101» и «112», - рекомендуют спасатели.

Фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Алматинской области предупредили, что с 9:00 18 февраля из-за сильного бурана закрыто движение для всех видов транспорта на участке дороги Ушарал - Достык с 84 по 184 километра (от Коктума до Достык).Собираясь в дорогу в зимнее время, сообщайте свой маршрут родными и близким.