- Вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Однако граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолёта и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото с сайта Pixabey На совещании по вопросам развития гражданской авиации стало известно, что КГА ведёт работу с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам транспорта». Законопроектом предлагается введение нормы по регулированию использования беспилотников - внедрить сертификацию и требования к дистанционной идентификации, а также определить зоны для их использования.Стоит отметить, что норма действует во многих странах мира. Не так давно «чёрные списки» появились и у российских авиаперевозчиков. К слову, за рубежом нарушители не только становятся персонами нон грата, но и выплачивают внушительные штрафы за своё поведение. Например, в США за дебош на борту придётся выложить до 25 тысяч долларов.