- На сегодняшний день местными исполнительными органами зафиксированы несколько случаев фактов нападения волков на домашний скот, - сообщил главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Арман Изимгалиев.

Видео с волком сняли жители Бокейординского района. Сельчане рассказали, что зверь часто приходил на чабанские точки. Волк оказался умным и сбегал из ловушек, устроенных людьми. Впрочем, зверя все же поймали - загнали на снегоходах. Между тем, специалисты говорят, что волков в регионе стало больше, а всё из-за теплой зимы. И в поисках пропитания хищники стали наведываться к людям. Даже были зафиксированы нападения на домашний скот.В этом сезоне в области установили лимит на отстрел 196 волков. Всего же в области насчитывается порядка 1 000 особей волков. Отстрел хищников производится в случаях нападения на домашний скот или свидетельств захода бродячих особей в населенные пункты.