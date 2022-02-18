В нём примут участие делегаты со всех регионов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Выступление Токаева на заседании мажилиса - полный текст Фото: Акорда Об этом написал исполнительный секретарь партии Асхат Оралов на своей странице в Facebook.
- Председатель партии Nur Otan принял решение о созыве внеочередного XXII Съезда на первое марта. В нём примут участие делегаты со всех регионов. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия. В ходе Съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии, - сообщил Оралов.
29 января Токаева избрали председателем Nur Otan на внеочередном Съезде партии.