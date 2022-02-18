Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 февраля согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, ЗКО из "жёлтой" зоны перешла в "зелёную" по темпам распространения коронавируса. Акмолинская и Костанайская области из "красной" перешли в "жёлтую" зону. Таким образом, на сегодняшний день в "красной" зоне остаются Алматы, а также Павлодарская и Северо-Казахстанская области. За прошедшие сутки в Казахстане COVID-19 выявили у 1 351 человека, а выздоровело 4 107 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.