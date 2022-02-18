Происшествие случилось в жилом комплексе "Актобе Ажары", передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина выпал из окна 24 этажа в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение от очевидцев поступило полицейским 17 февраля.
- На месте следственно-оперативной группой был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего установлена. Ему было 27 лет, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
Сейчас правоохранители устанавливают мотивы и причины суицида. По данному факту начато досудебное расследование.