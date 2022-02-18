- На месте следственно-оперативной группой был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего установлена. Ему было 27 лет, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение от очевидцев поступило полицейским 17 февраля.Сейчас правоохранители устанавливают мотивы и причины суицида. По данному факту начато досудебное расследование.