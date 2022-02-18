- В рамках договора, заключённого между министерством здравоохранения и компанией Pfizer, косвенная перепродажа не разрешается. В этой связи мы пришли к решению, что платная вакцинация Pfizer невозможна, - ответил Буркитбаев на брифинге в СЦК.Вице-министр здравоохранения заверил, что сотрудники компании-производителя говорят о том, что не дают разрешения на вакцинацию на платной основе не только в Казахстане, но и в других странах мира. В начале декабря 2021 года управление общественного здоровья Алматы сообщило о старте записи на прививку Pfizer для лиц, не входящих в категорию получателей бесплатной вакцины. На середину декабря желающих набралось более трёх тысяч человек. 14 января 2022 года главный санврач Алматы сообщила, что вопрос платной вакцинации «не стоит». Следом Айжан Есмагамбетова (на тот момент председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля) дополнила, что с прошлого года продолжаются переговоры с Comirnaty Pfizer по поводу поставки дополнительного объёма вакцины для возможности вакцинироваться на платной основе. Однако успехом они не увенчались. В середине января 2022 года заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов сообщил, что страна делает заказ на ещё один миллион доз Pfizer. Они поступят в страну в апреле. 18 февраля МВК приняла решение расширить категорию граждан для вакцинации и ревакцинации Pfizer. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
