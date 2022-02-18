Зажало лифтом: в Уральске завершено расследование гибели сотрудницы роддома
Лифтёр перинатального центра погибла на своём рабочем месте в последний день 2021 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В Уральске завершено расследование несчастного случая по делу о гибели 50-летней женщины в лифте перинатального центра. 31 декабря 2021 года работницу роддома зажало насмерть между кабиной грузового лифта и шахтой. Тело извлекали спасатели.
Как сообщили в управлении по инспекции труда ЗКО, расследование продолжалось больше месяца. К нему подключили специалистов отдела ЖКХ.
- Выяснилось, что в медучреждении имеется шесть лифтов. У трёх из них в 2014 году истёк срок эксплуатации. Но они продолжали работать. Ответственные в допущении несчастного случая – директор перинатального центра и заведующий по хозяйственной части медицинского учреждения. Они должны были не допустить эксплуатации неисправных лифтов, - сообщил государственный инспектор труда ЗКО Казбек Жумагереев.
Сейчас материалы направлены в полицию. Там сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
- Проводятся экспертизы, направленные на исследование обстоятельств произошедшего, по результатам расследования по уголовному делу будет принято законное процессуальное решение, - отметили в пресс-службе департаменте полиции ЗКО.
Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
Руслан Алимов
