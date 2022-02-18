- Как было установлено, дом подожгли изнутри, воспользовавшись легковоспламеняющимся веществом. По подозрению в поджоге домостроения задержан 44-летний глава семьи погорельцев, который сознался в поджоге и пояснил, что решился на этот поступок из-за ссоры с женой, - рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области Инцидент произошёл в Алматинской области. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, пожар в пятикомнатном частном жилом доме произошёл 15 февраля. Женщина и двое детей выбежали, а главу семейства спасали соседи.В отношении мужчины завели уголовное дело по факту умышленного поджога.