– Установлено, что 28-летний мужчина пас скот возле автодороги. В результате ДТП скотник от полученных травм скончался на месте происшествия, лошадь жива, - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 17 февраля в 18:30 на дороге Самара - Шымкент недалеко от посёлка Карабутак. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 41-летний водитель DAF ехал со стороны посёлка Иргиз и сбил всадника, который пересекал дорогу верхом на лошади.По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».