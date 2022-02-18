Оно запланировано на март, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Президент РК поручил внести предложения по возвращению к жесткому карантину Фото с сайта "Акорды" Об этом написал пресс-секретарь президента Берик Уали.
- Глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском Послании народу Казахстана. Как сказал накануне в интервью телеканалу Qazaqstan Касым-Жомарт Токаев, вся информация будет опубликована, мы не будем ничего скрывать от народа. В настоящее время соответствующие органы проводят масштабные следственные действия, которые потребует определённого времени, - сообщил Уали на своей странице в Facebook.
Также сегодня стало известно, что Токаев созвал Внеочередной съезд партии Nur Otan.