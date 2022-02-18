При этом большая часть застрахованных относится к льготным категориям граждан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Украденные 70 млн тенге со счета поликлиники в Атырау не имеют отношения к соцвыплатам - облздрав Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор филиала фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев сообщил, что по состоянию на первое февраля, количество застрахованного населения составляет 81,1%, что ниже среднереспубликанского значения. За бортом системы остаются 382 940 человек. На лечение застрахованных алматинцев в 2021 году Фонд выделил 93 млрд тенге.
- В прошлом году большая часть расходов пришлась на оплату стационарной медицинской помощи – свыше 48,6 млрд тенге, ещё около 3,9 млрд тенге направлены на оплату услуг дневного стационара, - сказал Абилдаев в ходе брифинга в РСК Алматы.
При этом, из двух миллионов жителей Алматы, 1 127 142 человека входит в льготные категории. А значит, за них отчисления делает государство. Напомним, в конце января премьер-министр Казахстана заявил, что ФСМС необходимо постепенно уйти от администрирования государственных средств и сосредоточиться на вопросах развития страховой медицины и поиске дополнительных источников финансирования. В прошлом году государственные расходы на здравоохранение составили 2,3 трлн тенге (из 19 млн жителей страны почти за 11 млн граждан взносы платит государство, так как они причислены к льготным категориям населения - прим. автора).