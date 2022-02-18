В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -2..-4, ночью похолодает до -9..-11. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +5..+7 градусов, ночью -2..-4 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - ясно. Днём ожидается до -7..-9 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

Практический вся территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона - ожидается погода без осадков. Лишь на крайнем западе республики будет перемещаться ложбина циклона, вызывая осадки с гололёдом.