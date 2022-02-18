Фото с сайта pexels.com Но те, кто живет "по- старинке" до сих пор не отказались от идеи хранения картофеля. Зная даже то, что при малейшей ошибке он начинает активно прорастать и уже не подойдет для приготовления еды. Ведь пользы в таком овоще уже нет, более того, он становится вредным (в нем накапливается токсичное вещество, под названием соланин). Судя по образу жизни, мало у кого в городе найдётся свой подвал для хранения овощей. Несмотря на это, проблему прорастания картофеля можно решить с помощью одной маленькой хитрости. Стоит оговорить, что способ проверенный десятилетиями. Нужно всего лишь прикупить пару яблок и положить их поверх картофеля, который хранится в ящиках. Все очень просто, фрукт выделяет этилен, а он в свою очередь влияет на картофельные ростки не давая им прорости. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.